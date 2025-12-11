Tartışma büyüdü, bacanak devreye girdi

Olayın A.S.'nin evinde yaşandığı, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışmanın ardından A.S. ile eşi Selvi Sarı arasında gerginliğin tırmandığı öğrenildi. İddiaya göre, durumu sakinleştirmek amacıyla eve gelen bacanak Muharrem Arslan da tartışmanın içine dahil oldu.

Bu sırada sinirlerine hakim olamayan A.S.'nin yanında bulundurduğu silahla hem eşine hem de bacanağına ateş ettiği, iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akli denge raporu iddiası

Olay sonrası ortaya atılan iddiaya göre A.S.'nin daha önce %82 oranında akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin raporu bulunduğu öne sürüldü. Yetkililer, bu iddianın soruşturma kapsamında değerlendirileceğini ve kesin bilgilerin adli inceleme sonunda ortaya çıkacağını belirtti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Aşağı Sarhan Mahallesi giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı, Cumhuriyet Savcısının da akşam saatlerinde bölgede inceleme yapmasının beklendiği öğrenildi.

Şüpheli için operasyon başlatıldı

Cinayetin ardından kayıplara karışan A.S.'nin yakalanması için Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı. İlçe genelinde kontrol noktaları oluşturuldu ve şüphelinin kaçış güzergâhlarına yönelik tarama çalışmaları sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak : PERRE