'Sen de Şiirini Al Gel' mottosuyla düzenlenen etkinlikte, yalnızca davetli sanatçılar değil, izleyiciler de sahneye çıkarak kendi şiirlerini seslendirdi. Bu yönüyle gece, izleyici-sanatçı ayrımının ortadan kalktığı kolektif bir edebiyat ve sanat buluşmasına dönüştü.

Programda söz alan yazar ve şairler, edebiyat ve sanatın birleştirici gücüne dikkat çekerek, dayanışmanın ve birlikte üretmenin önemini vurguladı. Sanatın farklı dalları aracılığıyla toplumsal dayanışmanın yaşatılmasının kıymetli olduğuna işaret edildi.

Kürtçe ve Türkçe Eserler Aynı Sahneyi Paylaştı

Farklı kültürlerin, dillerin ve düşüncelerin bir arada yer aldığı etkinlikte; Türkçe ve Kürtçe şiirler, türküler ve dengbej geleneğinden örnekler okundu. Katılımcılar, şiir ve müziğin iç içe geçtiği gecede toplumsal belleğe ve ortak duygulara hitap eden eserlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, Diyarbakır'da edebiyat ve müziğin buluştuğu, çok sesli ve çok dilli kültürel paylaşıma açık bir ortam oluşturmasıyla dikkat çekti.

Kaynak : PERRE