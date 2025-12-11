Olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin silah sesleri üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdiği, olay yerine sevk edilen ekiplerin iki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, saldırıya uğrayan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fail kaçtı, geniş çaplı arama başlatıldı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.S.'nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve takip çalışması başlattı. Mahalle giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, ekiplerin şüphelinin izine ulaşmak için dron destekli tarama yaptığı öğrenildi.

'Akli dengesi yerinde olmayabilir' iddiası

İddialara göre, şüpheli A.S.'nin akli dengesinin yerinde olmadığına dair bazı bilgiler bulunuyor. Yetkililer, bu iddianın soruşturma kapsamında değerlendirileceğini, kesin bulguların adli raporlarla ortaya çıkacağını belirtti.

Soruşturma sürüyor

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik güçleri olayın nedenine ilişkin detayların netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

