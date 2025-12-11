Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçe merkezli ve Gaziantep'i de kapsayan geniş çaplı operasyonda 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik' suçuna karıştığı belirlenen 17 şüpheliyi yakaladı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge, para ve silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında; 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak verecek defteri, 750 bin TL, 600 dolar, 900 euro, 160 İsviçre frangı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flash bellek, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 46 pompalı tüfek fişeği, 44 tabanca fişeği, 52 gram bonzai ve 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PERRE