İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Beydağ ziyareti sırasında İzmir turu sözü verdiği Erikli Mahallesi'nden gelen kadınlar, kentte ağırlandı. Beydağlı kadınlar, gün boyu süren program kapsamında önce tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı, ardından Kültürpark'taki Yeni Yıl Festivali alanını gezdi. Başkan Tugay, Eriklili kadınlar ve çocuklarla Kültürpark Göl Gazinosu'nda bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Geçtiğimiz ay Beydağ'da saha incelemelerinde bulunan ve Erikli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Tugay, üretici kadınlarla bir kez daha bir araya geldi. Tugay'a programda Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Erikli Mahallesi Muhtarı Burhanettin Uslu, gazeteci Serhan Asker ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

65 kadına tur eşliğinde İzmir ziyareti

Kasım ayında zeytin ve kestane hasadı için Beydağ'da bulunan Başkan Tugay, kendisine gözleme ikram eden kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinlemişti. Kadınların Kemeraltı'nı gezme isteği üzerine Tugay söz vermiş ve bu sözü yerine getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla sabah saatlerinde kent merkezine gelen Beydağ'ın Erikli Mahallesi'nden 65 kadın, Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehber eşliğinde önce Konak Meydanı ve Saat Kulesi'ni, ardından Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi. Tarihi çarşıda alışveriş yapan kadınlar, daha sonra Kültürpark'ta bu yıl ikinci kez kurulan ve 31 Aralık'a kadar açık kalacak Yeni Yıl Festivali alanını ziyaret etti. Yeme-içme stantları, çocuk alanları, buz pisti ve sahne etkinliklerinin yer aldığı festivalde keyifli vakit geçiren kadınlar günü dolu dolu tamamladı.

Program, Başkan Tugay'ın Göl Gazinosu'nda Eriklili kadınlar ve çocuklarla buluşarak yeni yıl kutlamasında bulunmasıyla sona erdi.

