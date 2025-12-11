İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu ve ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Buz Sporları Salonu'nda Senaryo: Deprem ve Yangın

Senaryo gereği kentte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buz Sporları Salonu'nda bulunan personel 'çök-kapan-tutun' yöntemiyle kendini korudu. Sarsıntının ardından acil durum ekiplerinin yönlendirmesiyle personel ve yurttaşlar güvenli alana tahliye edildi.

Tahliye sırasında çay ocağının elektrik aksamından çıkan yangın alarm sistemini devreye soktu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası acil durum ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu belirlendi.

Eksik personelden biri çay ocağında yaralı halde bulunarak ilk yardım ekiplerine teslim edildi. Diğer personel ise binanın ikinci katında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çay ocağındaki alevleri kontrol altına alarak mahsur kalan personeli merdivenli araçla kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

ESHOT Tesislerinde Yoğun Müdahale

ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde gerçekleştirilen tatbikatta ise 6.4 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı. Deprem sonrası merkez ambarın elektrik sisteminden kaynaklanan yangın hızla büyüdü. Ambar şube müdürünün alarmı devreye almasıyla durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Acil durum ekiplerinin ilk müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında tesiste mahsur kalan bir personel, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. AKS ekiplerine teslim edilen personelin ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

Tatbikatlarda tahliye, arama kurtarma ve yangın söndürme süreçlerindeki koordinasyonun başarıyla uygulandığı belirtildi.

Kaynak : PERRE