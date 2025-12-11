Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ yerleşiminde ulaşım hizmetlerinin daha düzenli ve konforlu şekilde yürütülmesi amacıyla üç yeni otobüsü hizmete aldı.

İlk Araç 06.00'da Hareket Edecek

Yeni hat düzenlemesine göre İndere TOKİ hattının çalışma saatleri 06.00-22.00 olarak belirlendi. İlk aracın İndere'den 06.00'da, Eski Valilik'ten ise 07.00'de hareket edeceği bildirildi.

Seferler Yarım Saatte Bir Olacak

Güncellenen güzergâh kapsamında İndere'nin içindeki tüm ana yolların kapsandığı, seferlerin yarım saatte bir yapılacağı kaydedildi. Hatta günlük 33 sefer gerçekleştirileceği ve toplam 27 durakta hizmet verileceği ifade edildi.

Bilgiler Mobil Uygulamada

Vatandaşların durak, güzergâh, sefer saatleri ve otobüslerin anlık konumuna 'Adıyaman Ulaşım' mobil uygulaması üzerinden erişebileceği bildirildi.

'Ulaşımda Standartları Yükseltmeye Devam Edeceğiz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni otobüslerin hizmete başlamasına ilişkin değerlendirmesinde, 'İndere TOKİ, hızla büyüyen bir yerleşim alanımız. Hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için üç yeni otobüsümüzü filomuza kazandırdık ve sefer düzenini iyileştirdik. Amacımız, Adıyaman'da toplu ulaşımı daha erişilebilir, düzenli ve konforlu hale getirmek. Belediyemizin imkânlarını en verimli şekilde kullanarak ulaşımda standartları yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.

