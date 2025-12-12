Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1984-1989 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erdem'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tutdere mesajında, '1984-1989 yılları arasında Adıyaman'ımızın Belediye Başkanlığı görevini yürüten, kentimize verdiği emek ve yaptığı hizmetlerle tüm hemşehrilerimizin gönlünde taht kuran Mehmet Erdem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun...' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, Erdem'in Adıyaman'a yaptığı katkıların unutulmayacağını belirterek, şehrin önemli değerlerinden birini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü paylaştı.

Kaynak : PERRE