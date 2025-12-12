Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1984-1989 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erdem'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Vali Varol'dan ASKON Adıyaman şubesine ziyaret
Vali Varol'dan ASKON Adıyaman şubesine ziyaret
İçeriği Görüntüle

Tutdere mesajında, '1984-1989 yılları arasında Adıyaman'ımızın Belediye Başkanlığı görevini yürüten, kentimize verdiği emek ve yaptığı hizmetlerle tüm hemşehrilerimizin gönlünde taht kuran Mehmet Erdem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun...' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, Erdem'in Adıyaman'a yaptığı katkıların unutulmayacağını belirterek, şehrin önemli değerlerinden birini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü paylaştı.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS