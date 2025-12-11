Açıklamada, özellikle faturasız tahsilat, elden para toplama, muhasebe kayıtlarının yakılması, personelin itiraz nedeniyle işten çıkarılması, başkanın sahaya gitmediği, su dağıtımının keyfi olduğu gibi iddiaların tamamının 'asılsız' olduğu belirtildi.

'Tüm tahsilatlar resmi makbuzla yapılmaktadır'

Birlik tarafından yapılan açıklamada, tahsilat süreçlerinin mevzuata uygun yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Birliğimizde yapılan tüm tahsilatlar; 6183 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve muhasebe düzenine uygun şekilde resmî makbuz karşılığında gerçekleştirilmektedir. Elden tahsilat söz konusu değildir. Kayıtlarımız eksiksiz olup dijital ve fiziki olarak mevcuttur.'

'Muhasebe kayıtlarının yakıldığı iddiası iftiradır'

Kamuoyunda dikkat çeken en önemli iddialardan biri olan muhasebe evraklarının imhası konusunda ise Birlik, iddiaları sert bir dille reddetti:

'Hiçbir evrak imha edilmemiş olup tüm arşivler mevzuata uygun şekilde korunmaktadır. İddia somut delilden yoksundur.'

'Personel disiplin süreci nedeniyle işten çıkarılmıştır'

Eski çalışanların iddialarına ilişkin açıklamada, işten çıkarmaların 'itiraz nedeniyle değil; disiplin süreçleri, iş ahlakı ve kurum içi düzeni bozan davranışlar' gerekçesiyle gerçekleştiği ifade edildi. Birlik, bu kapsamda birçok çalışanın mevsimlik personel olduğunu ve sözleşme sürelerinin uzatılmamasının hukuka uygun olduğunu da vurguladı.

'Su dağıtımı keyfi değil planlıdır'

Su dağıtımına yönelik eleştiriler için DSİ'nin belirlediği resmî takvime işaret edilen açıklamada, sulama planının debi ölçümleri, su rezervi ve teknik zorunluluklara göre yapıldığı belirtildi:

'Gölet ve baraj seviyelerinin düşük olduğu dönemlerde teknik zorunluluk nedeniyle kısıtlamaya gidilmiştir. 'Kişiye özel su verildi' iddiası gerçek dışıdır.'

'Adıyaman genelinde kesintisiz hizmet veriyoruz'

Birlik, yalnızca belirli bölgelere değil, tüm Adıyaman genelinde on binlerce dönümlük alanda bakım, onarım ve su dağıtım hizmeti verildiğini belirterek şu verileri paylaştı:

* Sulanan alanın 3.000 dönümden 10.000 dönüm üzerine çıktığı,

* Ana ve tali kanallarda geniş çaplı bakım yapıldığı,

* Pompaj istasyonlarında enerji verimliliğinin artırıldığı,

* Düzenli saha toplantılarının sürdürüldüğü kaydedildi.

'Başkan sahadadır; iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'

Açıklamada, Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz'ın bölgeye gitmediği yönündeki eleştiriler de reddedildi:

'Başkanımız yıl boyunca düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirmekte, çiftçilerle bire bir görüşmektedir.'

'İddialar hukuki süreç konusu olabilir'

Son bölümde, gerçek dışı iddialar nedeniyle hukuki hakların saklı tutulduğu ifade edildi:

'Gerçeği yansıtmayan ve kurumumuzun itibarını zedeleyen iddialar hakkında hukuki süreç başlatma hakkımız saklıdır.'

Ne olmuştu?

Adıyaman'da geçtiğimiz hafta Çakırhüyük'te çiftçiler, muhtarlar ve Sulama Birliği'nin görevden alınan çalışanları bir araya gelerek kapsamlı bir açıklama yapmış, Birlik Başkanı Mehmet Eryılmaz hakkında çok sayıda iddia dile getirilmişti.

Söz konusu açıklamalarda;

* faturasız tahsilat yapıldığı,

* elden para toplandığı,

* muhasebe kayıtlarının açık alanda yakıldığı,

* itiraz eden çalışanların işten çıkarıldığı,

* su dağıtımının keyfi yapıldığı,

* çiftçilerin tarlalarına su verilmediği,

* başkanın bölgeye gitmediği gibi iddialar öne sürülmüştü.

Örneğin, uzun yıllar tahsildarlık yapan Bekir Türlü, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'2023 yılından geriye doğru tüm gelir-gider ve muhasebe evraklarının açık alanda yakıldığını gördük ve tutanak tuttuk. Bu tutanağın ardından altı kişi birden işten çıkarıldık.'

Muhtarlar da ovada sulama düzeninin bozulduğunu iddia ederek, su dağıtımı konusunda ciddi sorunlar yaşandığını söylemişti.

Çiftçiler ise kendi kuyularıyla sulama yaptıkları halde ücret talep edildiğini, suyun adil dağıtılmadığını ileri sürmüştü.

Bu iddiaların ardından Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Eryılmaz, iddiaları reddeden ayrıntılı bir savunma metni yayımlamıştı. Birlik, bugün yaptığı açıklamayla savunmasını bir kez daha yinelemiş oldu.

