Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Ankara Spor Salonu'nda 'ÜNİDES Sertifika Belgesi Teslim Programı' düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile programın uygulandığı illerden yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Törende, bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel-sosyal gelişim, uluslararası faaliyetler ve tarım teknolojileri gibi farklı tematik alanlarda projelerde yer alan 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü dönem öğrenci kulüp ve topluluk temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay çalışmalarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, ÜNİDES projesinin 1 milyon 155 bin genci etkileşim içerisine soktuğunu belirterek, projelerin gençlerin vizyonunu geliştirdiğini vurguladı. Bak, 'Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak. Gençlerimiz, bilime, teknolojiye ve projelere inanmalı, 'Ben yaparım, biz yaparız, Türkiye yapar' diyerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamalı' dedi.

Bakan ayrıca, üniversitelerdeki 370'in üzerindeki Genç Ofis aracılığıyla gençlerle projeler yürütüldüğünü belirterek, desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

