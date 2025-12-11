Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yaşam ve çevresel farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 'Her Ev Bir Atölye' projesini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bitkisel atık yağların geri dönüşümünü konu alan uygulamalı eğitimler, 6 mahalle, 3 KYK yurdu ve 14 okulda olmak üzere toplam 23 noktada gerçekleştirildi. Proje kapsamında şimdiye kadar 4 bin 564 öğrenci ve çok sayıda vatandaşa ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlar anlatılıyor. Özellikle lavaboya dökülen her bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirletebildiği vurgulanarak, geri dönüşümün önemi uygulamalı örneklerle gösteriliyor.

'Her Eğitim Yeni Bir Farkındalık Oluşturuyor'

Türkiye'de ilk kez Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje ile vatandaşların sıfır atık bilincinin günlük yaşamlarına entegre edilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde evsel atıkların geri dönüşümle nasıl değere dönüştürülebileceği örneklerle anlatılırken, her programın sonunda uygulama aşamaları gerçekleştirilerek bilgiler pekiştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, eğitimlerin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümü ile vatandaşların merak ettiği konuları yanıtlayarak farkındalığı artırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, projenin önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PERRE