Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Besni Efsane Özel Eğitim Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilere yönelik yangınlara ilk müdahale eğitimi düzenlendi.

Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Program kapsamında yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı, güvenli tahliye yöntemleri ve acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar anlatıldı.

Eğitim boyunca öğrencilerin aktif katılım sağladığı gözlenirken, yetkililer programın farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri, benzer eğitimlerin ilçedeki diğer kurum ve okullarda da devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PERRE