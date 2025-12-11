Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaymakam Soysal, içme suyu çalışmalarının kurumlar arası iş birliğiyle sürdürüleceğini, köylerin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.

Toplantıda, grupta yer alan köylerin muhtarlarıyla içme suyu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve süreçlerin daha düzenli işletilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Recep İçme Suyu Grubu Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

