Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve personel ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Alımlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bakanlık personel alımında başvurular, adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı, eğitim durumu ve diğer niteliklerine göre değerlendirilecek. ÖSYM kılavuzunda, başvuru süreci ve detaylar yer alacak.

Branş ve Kadro Dağılımı:

Uzman Doktor: 22.983 kişi

Doktor: 3.652 kişi

Diyetisyen: 1 kişi

Ebe: 9 kişi

Hemşire: 2 kişi

Sağlık Teknikeri: 25 kişi

Sağlık Bakanlığı, söz konusu alımla ülke genelinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın şekilde sunulmasını hedefliyor. Başvuru tarihleri ve şartları ÖSYM kılavuzunda ilan edilecek.

Kaynak : PERRE