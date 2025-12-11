TİSK tarafından organize edilen Ortak Yarınlar Programı'nda, SGK Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sedat Budak koordinesinde yürütülen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II), 'Kadınlar için Fayda Yaratanlar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen proje, 1 Aralık 2023'te başlayarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de 23 ay sürecek şekilde uygulanıyor. 15,3 milyon avro bütçeli proje kapsamında, 14 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı hedefleniyor. Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 avro, yarı zamanlı çalışanlara 255 avro hibe ödenirken, tek ebeveyn veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler için bu tutar 50 avro artırımlı olarak sağlandı.

Kasım itibarıyla projeden 3.090 anne faydalanırken, toplam 13.026.567,50 avro mali destek ödemesi yapıldı. Anneler tarafından istihdam edilen 3.542 eğitimli çocuk bakıcısı ise sigortalı olarak ve en az asgari ücret düzeyinde çalıştı.

Kaynak : PERRE