Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve zamanlarını daha verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Kahta ilçesinde hizmete sunulan Genç Ofisi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Genç Ofis'in, gençlerin özgüvenini güçlendirmesinin yanı sıra sorumluluk sahibi, olumlu ve güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Varol, ziyarette KPSS ve YKS sınavlarına hazırlanan gençlerle bir araya gelerek gelecek planları üzerine sohbet etti ve hazırlık sürecinde kendilerine başarılar diledi.

Açıklamada, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa edecek gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine destek sağlayacak Genç Ofis'in Kahta ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

