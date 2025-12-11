Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kamuda gündeme gelen 'kariyer zammı' düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, bazı unvanlara yönelik kariyer zammı ihtiyacının yerinde olduğunu ancak bunun tüm kamu görevlileri ve emeklileri için seyyanen zam zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Yalçın, toplu sözleşme döneminde kariyer meslekler için sunulan zam tekliflerinin, 'bütçe disiplini' ve 'kaynak yokluğu' gerekçeleriyle hükümet ve maliye bürokrasisi tarafından geri çevrildiğini hatırlattı. Üç ay sonra aynı düzenleme için kaynak bulunmasının dikkat çekici olduğuna işaret eden Yalçın, kamu personeli arasındaki ücret dengesizliğinin daha fazla ötelenmemesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında, Memur-Sen'in her zaman adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Yalçın, kamu görevlileri arasındaki gelir adaletsizliğinin büyüdüğünü ve bunun ciddi bir sosyal maliyete dönüştüğünü ifade etti.

Yalçın, 'Şimdi kamu personeli için reform zamanı. Her şeyi yerli yerine oturtma zamanı. Gelir adaletini sağlamak için geç kalınmamalı.' diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Kaynak : PERRE