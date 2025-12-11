Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde sonbahar dönemi ağaç budama çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor. Özellikle bulvar, cadde ve sokaklarda ekipler yüksek budama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında, yaşlı ve kırılma riski taşıyan ağaçlarda kontrollü kesim ve dal budamaları yapılırken, bodur ağaç, çalı grupları ve çim alanlarda estetik bütünlüğü güçlendiren şekil budamaları uygulanıyor. Böylece ağaçların sağlıklı gelişimi destekleniyor ve kent estetiği korunuyor.

Belediye yetkilileri, budama çalışmalarının güvenlik açısından da önem taşıdığını, yüksek dalların rüzgâr ve yağışlı hava koşullarında risk oluşturmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, 'Kentimizin daha güvenli, yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sonbahar budama çalışmalarımızla hem ağaçlarımızın sağlığını koruyor hem de vatandaşlarımıza daha güzel bir şehir sunmayı hedefliyoruz. Sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE