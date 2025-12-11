Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler:

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu

Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

MHK tarafından yapılan açıklamada, hakem atamalarının sezonun adil ve dengeli bir şekilde yönetilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Maçlar, belirlenen hakemlerin yönetiminde hafta sonu oynanacak.

