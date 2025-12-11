Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarında görev yapacak hakemler:
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu
Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün
MHK tarafından yapılan açıklamada, hakem atamalarının sezonun adil ve dengeli bir şekilde yönetilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Maçlar, belirlenen hakemlerin yönetiminde hafta sonu oynanacak.
Kaynak : PERRE