Kış aylarının yaklaşmasıyla grip ve soğuk algınlığı vakaları artarken, bağışıklığı güçlendirmek için portakal ve mandalina yerine kızılcık meyvesi öne çıkıyor. Uzmanlar, kızılcığın güçlü vitamin ve mineral içeriği sayesinde bağışıklık sistemini desteklediğini belirtiyor.

Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın A ve C vitaminleri, karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot açısından zengin olduğunu söyledi. Kural, 'Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranı sindirimi destekler, tokluk hissi yaratır ve zayıflama diyetlerine katkı sağlar' ifadelerine yer verdi.

Kızılcığın sağlık açısından faydaları yalnızca bağışıklıkla sınırlı değil. Uzmanlara göre meyve; kanın pıhtılaşmasını düzenliyor, alerjileri azaltıyor, iltihap önleyici etkiler sunuyor. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi kaynatılarak hazırlanan kızılcık suyu veya şerbeti özellikle şeker hastalarına fayda sağlıyor. Kabuğu ise doğal ateş düşürücü ve ishal kesici olarak kullanılıyor.

Yaprak dökmeyen çalılardan elde edilen kızılcık, Türkiye'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. En yoğun üretim merkezleri arasında Malatya, Bursa, Yalova, Karabük ve İstanbul çevresi bulunuyor. Uzmanlar, grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde kızılcığın güçlü bir doğal destek sunduğunu vurguluyor.

Kaynak : PERRE