Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çevresindeki yollar çamur, çukur ve bozuk zemin nedeniyle vatandaşların hastaneden hizmet alamamasına neden oluyor. Deprem sonrası çözülmeyen bu durum, her gün binlerce hasta ve hasta yakını ile sağlık personelini etkiliyor.

Hastaların tedaviye gelirken çamura saplandığı, yaşlıların güçlükle yürüyebildiği, engelli vatandaşlar için ise durumun ciddi zorluk oluşturulduğu bildirilirken, sağlık çalışanlarının da bu koşullar altında göreve başlamak zorunda kaldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından sendikaların, idarecilerin ve belediye yetkililerinin sorunu çözmediğini belirtirken, yolların onarılması ve sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, çamurun temizlenmesi, yolların yapılması ve hasta ile çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

