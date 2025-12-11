Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınma projeleri kapsamında manda yetiştiricilerine verdiği destekleri sürdürüyor. Gölbaşı ATA Çiftliği'nde yetiştirilen macar fiği, arpa ve buğday karışımlarından balya hâline getirilen 34,5 ton kaba yem ve hayvan yemi olarak kullanılan 23 ton arpa, 25 ilçedeki 92 yetiştiriciye yüzde yüz hibeli olarak ulaştırıldı.

Yüzde Yüz Hibe İle Üreticiye Destek

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Karakuş, 'ATA Çiftliği'nde yetiştirilen kaba yemler ve torbalanmış arpalar, KIRBİS sistemi üzerinden başvuru yapan 92 yetiştiriciye dağıtıldı. Tritikale, macar fiği, arpa ve buğday karışımlarını balya hâline getirip üreticilerimize ulaştırıyoruz. Proje ile manda yetiştiriciliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.' ifadelerini kullandı.

Üreticiler Destekten Memnun

Manda yetiştiricileri de Büyükşehir'in destekleri sayesinde üretime devam edebildiklerini dile getirdi:

Mustafa Baydar: '12 camızım var, süt üretiyoruz. Yem desteği bize çok fayda sağladı, bir nebze de olsa rahatlattı.'

Bayram Özdemir: '5 mandam var, yem desteği bizi rahatlattı. Büyükşehir'e teşekkür ediyorum.'

İsa Doğanay: '45 mandam var ve ilk kez destek aldım. ABB'nin sağladığı destekler, yok olmaya başlayan camız üretimini yaşatmamıza yardımcı oluyor.'

ABB'nin kırsal kalkınma projeleri, üreticilerin maliyetlerini azaltarak manda yetiştiriciliğini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE