Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir müstakil evin ikinci katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar nedeniyle evde bulunan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşı kısa sürede dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE