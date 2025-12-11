Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde nadir rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Ercan Kaplan isimli vatandaş, bir havuz içerisinde nesli tehlike altında bulunan 8 adet Anadolu semenderini görüntüledi. Semenderlerin toplu halde görülmesi, bölge halkının dikkatini çekti.

Uzmanlar, Anadolu semenderlerinin yaşam alanlarının daralması, iklim değişikliği ve çevresel baskılar nedeniyle popülasyonunun giderek azaldığını belirtiyor. Bu nedenle türün bir arada görüntülenmesinin hem davranışsal özellikler hem de bölgenin ekolojik durumu açısından önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Görüntüler mahallede kısa sürede ilgi uyandırırken sosyal medyada da hızla yayıldı. Yetkililer, nesli tehdit altındaki türlerin korunması için vatandaşların benzer gözlemleri vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak : PERRE