Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, forumu, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu Birleşmiş Milletler 2025 Uluslararası Barış ve Güven Yılı bağlamında 'çok anlamlı' bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana büyük bir sağlık ve beşerî kalkınma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, 'Türkmenistan'ın yeteneğiyle övünüyor, seviniyoruz. Yatırımlar, ticaret, enerji, savunma ve daha güzel faaliyetlerle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşerî ilişkilerimizle taçlandırıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, küresel çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, iş birliği, güven ve barışın önemine dikkat çekerek, 'Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle barış ve diyaloğun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, komşularla iyi ilişkiler tesis etme ve çevrede bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturma hedefini dile getirerek, 'Kadim bağları ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi samimi temennimizdir' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına atıfta bulunarak, Gazze'nin yeniden imarı için fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkmenistan'ın özgürlük, diplomasi, barış, güvenlik ve kalkınma çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkmenistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ederek, Tarafsızlık Bayramı münasebetiyle Türkmen halkına selamlarını iletti.

