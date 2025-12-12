Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şubesini ziyaret etti. ASKON Adıyaman Şube Başkanı Fatih Uslu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, derneğin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, ASKON'un kentte yürüttüğü projeler, iş dünyasına yönelik faaliyetler ve girişimcilik destekleri ele alındı. Vali Varol, Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunan yatırım girişimlerinin önemine vurgu yaparak, iş dünyasıyla yürütülen iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik olduğunu belirtti.

ASKON Adıyaman Şubesi yöneticileri ise kent ekonomisine değer katacak çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Görüşme, Adıyaman'ın yatırım potansiyeli, ekonomik büyüme stratejileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak : PERRE