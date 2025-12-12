AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '1984-1989 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yapmış, öğretmen kimliğiyle de her zaman örnek olmuş değerli büyüğümüz Mehmet Erdem'in vefatını üzülerek öğrendik. Yüce Allah'tan merhumumuza rahmet, ailesine, sevenlerine ve Adıyaman halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Mehmet Erdem, Adıyaman'da belediye başkanlığı ve eğitim alanındaki hizmetleriyle kent halkının gönlünde ayrı bir yere sahipti.

Kaynak : PERRE