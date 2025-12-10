Kapsamlı Bir Rehabilitasyon Merkezi: 'Sadece Protez Değil, Yeni Bir Başlangıç'

Şubat 2024'te hizmete giren merkez, 826 metrekarelik alanda faaliyet yürütüyor. Protez-ortez teknikerlerinden fizyoterapistlere, üniversite iş birliklerinden ileri teknoloji üretim süreçlerine kadar pek çok profesyonel öğeyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Her protez tamamen kişiye özel üretiliyor. Merkezin en önemli yaklaşımı ise vatandaşı yalnızca bir cihazla buluşturmak değil, fiziksel ve psikolojik olarak yeniden güçlendiren bütüncül bir rehabilitasyon süreci sunmak.

Türkiye'de İlk: Test Soketi Uygulaması Standart Hale Geldi

Merkez, Türkiye'de ilk defa 'test soketi' uygulamasını standartlaştırdı. Protez takılmadan önce soket, kullanıcının hareket kabiliyeti ve konforu test edilerek revizyon oranı en aza indiriliyor. Bu yöntem hem adaptasyon sürecini hızlandırıyor hem de vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor.

Fizyoterapist Destekli Tek Merkez - 10 Kat Üstü Üretim Kapasitesi

Türkiye'de bünyesinde fizyoterapist bulunduran tek protez-ortez merkezi olan Buğday Tanesi, sağladığı profesyonel destekle fark yaratıyor.

Türkiye genelinde benzer merkezler ayda 3-10 protez üretirken, Gaziantep'teki merkez aylık 100 protez yapabilen kapasiteye ulaştı.

Depremzedelere Ücretsiz Protez Hizmeti: 1.460 Kişiye Doğrudan Destek

6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz' projesiyle 11 ilde depremzede vatandaşlara ücretsiz protez desteği verildi.

Bu kapsamda merkez:

1.100 kişiye ücretsiz protez ve ortez,

Toplamda 1.460 vatandaşa doğrudan hizmet sundu.

Fatma Şahin: 'Bizim İçin Her Protez Bir Hayatın Yeniden Başlaması Demek'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezin yalnızca teknik bir üretim alanı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Her bir protez, bir insanın yeniden yürüyebilmesi, bir çocuğun yeniden koşabilmesi, bir annenin yeniden sarılabilmesi demektir. Bizim için bu başarı rakamlardan çok daha fazlası. Bu merkez, insanı yaşatmanın ve umudu büyütmenin adıdır.'

Şahin, merkezin 'Gaziantep Modeli'nin sosyal belediyecilik vizyonunu en iyi yansıtan projelerden biri olduğunu ifade ederek, 'Kimseyi geride bırakmayan bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi, kısa sürede binlerce vatandaşın hayatına dokunmayı başararak Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projeler arasında yerini aldı.

Kaynak : PERRE