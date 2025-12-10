Gerçekleşen ziyarette Adıyaman'ın turizm potansiyelinin sağlık hizmetleriyle desteklenmesine yönelik projeler, tanıtım faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma odaklı çalışmalar üzerine kapsamlı fikir alışverişi yapıldı. Özellikle sağlık turizmi, kültürel tanıtım, yerel kalkınma stratejileri ve kamu kurumları arası koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklarda görüş birliğine varıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Şirik, 'Adıyaman'ın gelişimi için kamu kurumlarının ortak hareket etmesi büyük değer taşıyor. Sağlık ve turizmin birlikte oluşturacağı sinerji, hem ekonomik hem de sosyal anlamda kentimize önemli katkılar sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, ilerleyen süreçte yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir başlangıç olduğu kaydedildi.

Kaynak : PERRE