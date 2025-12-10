Saran daveti kabul etti: 'Yakında Adıyaman'dayım'

Uzun yıllara dayanan dostlukları nedeniyle gerçekleşen buluşmada Çetinkaya'nın davetini memnuniyetle karşılayan Saran'ın, 'En kısa zamanda Adıyaman'a geleceğim' dediği öğrenildi. Görüşmenin son derece samimi bir atmosferde geçtiği ve Adıyaman'a yönelik spor odaklı bir yatırımın masaya yatırıldığı belirtildi.

Adıyaman'da Fenerbahçe Futbol Akademisi için ilk sinyal

Edinilen bilgilere göre Sadettin Saran, Adıyaman'da Fenerbahçe Futbol Akademisi niteliğinde bir spor tesisi kurulması yönünde çalışma başlatılabileceğini ifade etti. Böyle bir yatırımın hayata geçmesi hâlinde:

-Bölgedeki genç sporcuların altyapıya erişimi kolaylaşacak,

-Adıyaman'ın spor turizmi potansiyeli güçlenecek,

-Gençlere profesyonel eğitim ortamı oluşturulacak.

Çetinkaya'nın özellikle Adıyaman'ın genç nüfusunun spora yönlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladığı, Saran'ın da bu görüşe sıcak baktığı aktarıldı.

Adıyaman spor camiasında heyecan

Görüşmenin duyulmasının ardından Adıyamanlı spor severler büyük bir heyecan yaşarken, Sadettin Saran'ın ziyaretinin şehir için önemli bir fırsat olabileceği yorumları yapılıyor. Ziyaret tarihinin ve planlanan spor projesine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Adıyaman, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

