Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde devam eden içme suyu yenileme çalışmaları kapsamında 11 Aralık 2025 Perşembe günü geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ana hat bağlantıları nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın güneyinde yer alan yerleşim alanlarında 08.00-17.00 saatleri arasında su verilemeyeceği bildirildi. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi ve çalışmalar nedeniyle oluşacak rahatsızlık için özür dilendi. Açıklamada, sabır ve anlayış için teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE