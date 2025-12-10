Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli anlayışı doğrultusunda kültürel mirası eğitimle buluşturan anlamlı bir programa imza atıyor. Adıyaman'ın kadim hafızasını dili, şivesi, türküleri, şiirleri ve hikâyeleriyle izleyiciyle buluşturacak olan 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' programı, öğretmenlerin sahne performanslarıyla kültürel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un davet mesajıyla kamuoyuna duyurulan program, şehrin tarihsel ve kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Eğitim ve kültürün bir araya geldiği etkinlikte, Adıyaman'ın geçmişten günümüze uzanan değerleri sahne sanatları aracılığıyla yaşam bulacak.

Program, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 19.00'da Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar bu anlamlı kültür ve eğitim buluşmasına davet edildi.

