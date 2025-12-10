Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Ziraat Odası'nda düzenlenen Malatya tarımı ve üretimine yönelik toplantıya katıldı. Toplantıda Malatya'nın yeniden inşası, üreticilere sağlanan destekler ve tarımsal projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantıya Önemli İsimler Katıldı

Battalgazi Ziraat Odası'ndaki toplantıya Başkan Er'in yanı sıra, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Haluk Şener, MTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Başkan Er: Malatya Ayağa Kalkıyor

Başkan Er, 'Malatya'mız 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkıma uğradı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, şehrimizde valimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla senkronize çalışmayla belli bir aşamaya getirdik. Yaklaşık 105 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı, 68 bin bağımsız bölümü teslim ettik, diğerleri de bitme aşamasında' dedi.

Altyapı Yatırımları ve Ekonomi Vurgusu

Başkan Er, belediyecilik hizmetleri kapsamında 30 milyarlık altyapı yatırımı yapıldığını belirterek, sanayi ve tarıma yönelik çalışmalara da dikkat çekti. 'Malatya sanayi ve tarım şehri; tarımı çok önemsiyoruz. Zirai don sonrası üreticilerimizin zararı giderildi. Büyükşehir olarak tarımla ilgili projelerimizi artırarak sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Malatya'ya Alternatif Su Kaynağı

Malatya'ya alternatif su kaynağı kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Er, '80 milyon Euro hibe aldık, Fırat Havzası'ndan alternatif su getiriyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, tarım sektörü için bir araya geldiklerini belirterek, üreticilere destek sağlayan Başkan Er'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak : PERRE