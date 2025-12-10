Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Yılmaz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin en ağır biçimde ihlal edildiği coğrafyalar arasında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarını gösterdi.

Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olduğunu belirterek, gıda, su, ilaç, barınma ve sağlık malzemelerinin kesintisiz biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çok taraflı kurumların sınanması ve Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacına da dikkat çekerek, Güvenlik Konseyi'nin güncel krizlere yeterince yanıt veremediğini vurguladı.

Suriye'deki iç savaş sonrası gönüllü geri dönüşler ve Türkiye'nin göçmenlere sağladığı örnek uygulamalara değinen Yılmaz, 2016'dan bu yana yaklaşık 1 milyon 320 bin gönüllü geri dönüş sağlandığını ve 8 Aralık'tan itibaren geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının yaklaşık 580 bin olduğunu aktardı. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması konusunda Türkiye'nin aktif rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin ulusal düzeyde hukuk ve insan hakları alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirdiğini ifade ederek, dijital yargı uygulamalarıyla Avrupa'nın en kapsamlı elektronik adalet sistemlerinden birine sahip olunduğunu kaydetti. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve diğer dijital çözümler sayesinde yargı dosyalarının etkin biçimde yönetildiğini belirten Yılmaz, kolluk hizmetlerinde insan hakları standartlarının yükseltilmesi ve denetim mekanizmalarının modern teknolojilerle desteklenmesinin dikkat çekici adımlar olduğunu vurguladı.

