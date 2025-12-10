Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Aydın, mesajında dünya genelinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, özellikle Gazze'de süren insanlık dramına vurgu yaptı.

Aydın, insan haklarının kâğıt üzerinde kutsal kabul edilmesine rağmen güç sahiplerinin çıkarlarına göre şekillendirildiğini belirterek, Afrika'da açlıktan ölen çocukların, göç yollarında hayatını kaybeden masumların ve ırkçılığa maruz kalan insanların görmezden gelindiğini ifade etti. Gazze'de yaşananları ise insanlığın gözü önünde tüm vahşetiyle süren bir soykırım olarak nitelendirdi.

Hastanelerin bombalandığını, çocukların enkaz altında can verdiğini, suya, ekmeğe ve nefese dahi erişimin engellendiğini belirten Aydın, dünya kamuoyunun bu tablo karşısındaki sessizliğinin tarihin affetmeyeceği bir suç ortaklığı olduğunu kaydetti.

İnsan haklarının devletlerin keyfi uygulamalarına göre değiştirilemeyeceğini vurgulayan Aydın, 'İnsan hakları; coğrafyası, inancı, dili ve kimliği ne olursa olsun her insan için her koşulda geçerli ve vazgeçilmezdir. Acı çeken her insanın gözyaşı hepimizin sorumluluğudur' değerlendirmesinde bulundu.

'Zalime karşı susmanın zulme ortak olmak anlamına geldiğini bilenleriz' diyen Aydın, adaletin yalnızca metinlerde değil, insanın vicdanında başladığını ifade etti. Nerede bir zulüm varsa karşısında durmanın, nerede bir mazlum varsa yanında olmanın medeniyetin temel mirası olduğunu vurguladı.

Aydın, suskunluğun duvarlarını yıkmanın bir lütuf değil, insanlığın vazgeçilmez bir sorumluluğu olduğunu belirterek, 'Bugün insan olmanın ağırlığını taşıma günüdür. Bu yükü taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı. Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'adil bir dünya' vurgusunu da hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

