Adıyaman Sevdalıları Platformu'nun Öncüsü Sayın Ali Arıcak'ın öncülüğünde, Adıyaman Sevdalıları tarafından Ankara'da birlik ve beraberlik buluşması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile Adıyamanlılar Vakfı Başkanı ve Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı ve eski Adıyaman Belediye Başkanı Şevket Gürsoy da katıldı.

Etkinlikte sohbetler edildi, türküler seslendirildi ve geleneksel yemek ikramı yapıldı. Katılımcılar, sıcak ve samimi atmosferde bir araya gelme imkanı buldu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, buluşmada yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşayan Adıyamanlıların birlik ve beraberlik gecesinde buluştuklarını belirterek, 'Ankara'da yaşayan Adıyamanlı hemşehrilerimizin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldik. Sıla hasretinin, muhabbetin ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bu anlamlı buluşmada gönüllerimiz bir oldu' dedi.

Programda konuşan Başkan Şevket Gürsoy da ev sahipliği dolayısıyla Ali Arıcak'a teşekkür ederek, 'Böylesine güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk tarifsizdir' ifadelerini kullandı.

Buluşma, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Adıyaman Sevdalıları, programa katılım sağlayan hemşehrilerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE