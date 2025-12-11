Habertürk’ün soruşturma sonrası görevden alınan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu” soruşturması kapsamında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ersoy’un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklandı. Diğer şüpheliler Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sekiz Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada sekiz kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin Adliyeye Sevki

Gözaltındaki şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada şüpheli Ufuk Tetik, görüntü alan bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

Tutuklama Kararı Çıktı

Savcılık ifadeleri tamamlanan sekiz şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan’ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer dört şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



