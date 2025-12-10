01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında, 10 binden fazla yazılı, görsel, dijital medya ve sosyal medya mecrasının taranmasıyla hazırlanan raporda, siyasi aktörlerin kamuoyundaki yansımaları ve görünürlükleri analiz edildi.

Kasım ayında siyasi iletişim yoğunluğu arttı

Raporda, kasım ayında sosyal medyadaki yüksek iletişim hacmi, bakanlık açıklamalarındaki artış ve yerel yönetimlere ilişkin tartışmaların genişlemesinin, siyasetçilerin görünürlük sıralamalarında önceki aya kıyasla belirgin değişimlere yol açtığına dikkat çekildi. Ay boyunca bazı isimlerin hızlı yükseliş gösterdiği, bazı siyasetçilerin ise listeye yeniden dahil olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada

MTM raporuna göre kasım ayında medya görünürlüğünde ilk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Ay boyunca yaptığı açıklamalar, gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi temaslarıyla öne çıkan isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile güvenlik ve operasyonlara dair açıklamalarıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da üst sıralarda yer aldı.

Kabine üyelerinde dikkat çeken yükseliş

Kasım ayının dikkat çekici yükselişlerinden biri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından kaydedildi. Artan haber ve paylaşım hacmiyle ilk 10'a giren Göktaş, ayın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Yerel yönetim gündeminin etkisiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da görünürlüğünü belirgin şekilde artırdı. Raporda ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun istikrarlı yükselişinin, kabine üyelerinin kasım ayında daha fazla medya yansıması bulduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

