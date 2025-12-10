Adıyaman Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde toplam 900 metre uzunluğundaki kanalizasyon ve yağmur suyu hattıyla bölgenin altyapısını baştan sona yeniliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp caddeyi asfalt için hazır hâle getireceğiz. Depremin yaralarını sarmak için tüm ekiplerimiz sahada canhıraş şekilde çalışıyor' dedi.

Adıyaman (Merkez) Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Arzum Kent Caddesi üzerinde 450 metre kanalizasyon hattı ve 450 metre yağmur suyu ana hattı olmak üzere toplam 900 metrelik yeni altyapı imalatı gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce başlatılan çalışmalarda şu ana kadar hatların 200 metresi tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından şimdi de kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının baştan sona yenilendiğini belirtti.

Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mimar Sinan Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hattını yenileyerek bölgenin tüm altyapısını güçlendiriyoruz. Altyapı güçlendikçe üstyapı çalışmalarımız da daha güvenli ve depreme daha dirençli ilerleyecek. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp caddeyi asfalt için hazır hâle getireceğiz. Depremin yaralarını sarmak için tüm ekiplerimiz sahada canhıraş şekilde çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE