Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) tarafından organize edilen konser, sanatçının hayranlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Manço'nun unutulmaz eserleri sahnede yeniden hayat buldu

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi hafızalara kazınan eserleriyle kuşaklar boyunca sevilen Barış Manço'nun şarkıları, salondaki katılımcılar tarafından hep birlikte söylendi.

Konserde solist Yılmaz Demirtaş sahne alırken, orkestraya Ege Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro eşlik etti.

Sahnede Barış Manço fotoğrafları

Etkinlik kapsamında, usta sanatçıya ait fotoğraflardan oluşan özel bir seçki sahnede yansıtılarak izleyicilere sunuldu.

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun eserlerinin yıllar geçmesine rağmen geniş bir dinleyici kitlesi tarafından yaşamaya devam ettiği bir kez daha görüldü.

Kaynak : PERRE