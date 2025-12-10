KOSGEB'in İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında Adıyaman'daki KOBİ'lere 22 bin avroya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adıyaman'ın program kapsamında öncelikli desteklenen iller arasında yer aldığını belirterek, istihdam taahhüdü veren işletmelere önemli bir finansman imkânı sunulduğunu ifade etti.

Program kapsamında; imalat (C), bilgisayar programlama (J-62) ve bilimsel araştırma ve geliştirme (M-72) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere, istihdam şartlarını yerine getirmeleri halinde en fazla 22.000 avro karşılığı Türk Lirası tutarında işletme sermayesi desteği verilecek. Destek süresinin 16 ay olduğu bildirildi.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlatan Özhan, programın tüm detayları ve başvuru şartlarının KOSGEB tarafından paylaşılan bilgilendirme görsellerinde yer aldığını, ayrıca Adıyaman KOSGEB Müdürlüğü'nden de ayrıntılı bilgi alınabileceğini kaydetti.

Milletvekili Özhan açıklamasında, 'Adıyaman'ımızın ekonomik büyümesine katkı sağlamak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla sunulan bu önemli destekten tüm KOBİ'lerimizin faydalanmasını temenni ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun,' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE