Karadağ: 'Esnafın durumu her geçen gün ağırlaşıyor'

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Ferhat Karadağ, Karaköprü esnafının ekonomik koşullar nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'İktidarın yanlış ekonomi politikaları ve yerel yönetimin ilgisizliği, Karaköprü esnafını adım adım bitme noktasına getirmiş durumda. Esnafın mevcut koşullarda iş yapabilme imkânı her geçen gün daralıyor.'

Esnafın öne çıkan şikâyetleri

Ziyaret sırasında esnafın dile getirdiği sorunlar şöyle sıralandı:

Yüksek kira ve elektrik faturalarının işletmeleri ciddi şekilde zorladığı,

Alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların durma noktasına geldiği,

Belediyenin hizmet eksikliği nedeniyle altyapı, temizlik ve yol sorunlarının devam ettiği,

Trafik ve otopark problemlerinin müşteri girişini azalttığı ifade edildi.

'Esnafın yanında olmaya devam edeceğiz'

Başkan Karadağ, ekonomik sıkıntılar karşısında ayakta kalma mücadelesi veren esnafın sorunlarının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

'CHP olarak; emek veren, üreten ve ayakta kalma mücadelesi veren her esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu düzeni değiştirmek ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti almasını sağlamak için mücadelemizi büyütmeye kararlıyız.'

Ziyaretin, bölgedeki ekonomik ve yerel sorunların tespiti açısından önemli olduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE