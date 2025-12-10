Hizmetlerin Verimli ve Düzenli Yürütülmesi Görüşüldü

Toplantıda, köylere sunulan içme suyu hizmetlerinin daha verimli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için mevcut durum değerlendirildi. Grup köylerinin su ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

'Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu İçin İş Birliğimiz Sürecek'

Kaymakamlar, içme suyu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılacağını belirterek, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, köylerin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmetine erişimi için iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE