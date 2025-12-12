Cuma namazının ardından Malatya'da düzenlenen tören sonrası Adıyaman'a getirilen cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazını Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu kıldırdı.

Törene yoğun katılım

Mehmet Erdem'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaşın yanı sıra; Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi eski başkanları Dr. Süleyman Kılınç ve Necip Büyükaslan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Çadır, Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, MHP Merkez ve ilçe başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri de törene katıldı.

Tutdere: 'Bütün Adıyaman olarak kendisinden razıyız'

Cenaze töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Erdem'in Adıyaman'da bıraktığı izlere dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bugün Adıyaman olarak tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte siyasette ve hizmette tüm Adıyamanlıların sevgisini kazanmış bir büyüğümüzü Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Erdem'i sonsuzluğa uğurlayacağız. O bütün herkesin sevgisini, kişiliğiyle, yapmış olduğu belediye hizmetleriyle kazanmıştı. Yolu açık olsun, mekanı cennet olsun. Biz bütün Adıyamanlılar olarak ondan razıyız. Burada bütün ailesine, bütün yakınlarına, bütün Adıyamanlı hemşehrilerime de sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.'

Kılınç: 'Herkesin gönlünde taht kurmuş bir insandı'

Adıyaman Belediyesi eski Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Erdem'in kentte bıraktığı olumlu izleri şöyle ifade etti:

'Maalesef Mehmet abiyi kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Tüm Adıyamanlıların gönlünde taht kurmuş bir insandı. Herkes hayırla yâd ediyor. İnsana kalacak olan da budur. Önemli olan geride bir hoş sada bırakmak. Dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, hasbiliğiyle hakikaten... Dediğim gibi herkesin gönlünde taht kurmuştu. Tüm farklı etnik kökendeki, mezhepteki insanların hepsine eşit yaklaşımı vardı. Dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla... Mekânı cennet olsun. Onu özlemle anacağız.'

Gök: 'Malatya'da çok sevilen bir abimizdi'

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Erdem'in Malatya'daki çalışmalarıyla da iz bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

'Merhum Mehmet Erdem Başkanımızın Malatya Milliyetçi Hareket Partisi'nin nezdindeki çalışmaları ve Malatya kamuoyuna kattığı değerler, geçmiş dönemde Malatya Belediyesi'ne bağlı Esenlik Genel Müdürlüğü noktasındaki çalışmalarla ve teşkilatımıza kazandırmış olduğu hizmetlerle çok sevilen bir abimizdi. Camiamızın ve tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Rabbim yattığı yerde kendisini incitmesin. İnşallah makamı âli olsun.'

Aslancan: 'Memleketine üstün hizmetler yapmış bir evlat'

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan ise Erdem'i şu sözlerle andı:

'Erdem abimiz her şeyden önce bizim için örnek bir insan, bir ağabey, baba dostumuzdu. Aynı zamanda memleketimizde çok güzel görevler yapmış, belediye başkanlığı görevinde üstün hizmetler sergilemiş bir memleket evladıdır. Çok üzgünüz. Kendisine rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin.'

Yakın dostu konuştu: 'Dürüstlüğün sembolüydü'

Yakın dostu 'Terzi Hasan' olarak bilinen Hasan, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

'Mehmet Erdem'i anlatmak hem kolay hem de çok zor. Mehmet Erdem, Adıyaman'ın abisi... Rehberimiz... Ülkücü Hareket'in duayeni... Onun kaybı bizi çok üzdü. Mehmet Erdem deyince dürüstlük akla gelir; dürüstlüğün sembolüydü. Allah mekanını cennet etsin. Söyleyecek çok söz var ama acımız büyük.'

Mehmet Erdem, 1951 yılında Adıyaman'da doğmuş, öğretmenlik ve okul yöneticiliğinin ardından 1984 yerel seçimlerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden (MDP) Adıyaman Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra Kültür Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nda bakanlık müşaviri olarak görev yapmış, MHP Malatya İl Başkanlığı ve Malatya Belediyesi'ne bağlı Esenlik Ltd. Şti.'nin Genel Müdürü olarak da uzun yıllar çalışmıştı.

Bir süredir Malatya'da tedavi altında olan Erdem, 11 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak : PERRE