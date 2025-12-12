Millî Eğitim bünyesinde yayımlanan İnşirah Dergisi'nin 4. sayısı, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Yılmaz Kızıl ve Muhsin Tanyıldız ile 12. sınıf öğrencileri Gülsüm Nehir Derin ve Esma Nur Bozacı tarafından Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a takdim edildi.

Ziyarette, genç kuşakların düşünce, kültür ve fikir dünyasına katkı sunmayı amaçlayan derginin içeriği ve hazırlık süreci hakkında Kaymakam Soysal'a bilgi verildi.

Kaymakam Soysal, öğrencilerin bu tür çalışmalarda aktif rol almasının önemine dikkat çekerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim alanında nitelikli içerik üretimini teşvik eden bu değerli çalışmanın, Kahta'daki öğrencilere ilham vermesi temenni edildi.

Kaynak : PERRE