Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilenciliğin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Saat Kulesi Kavşağı'nda araç ve yaya trafiğini tehlikeye atacak şekilde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 731 TL ele geçirilirken, paraya el konuldu. İlgili kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Şehrimizin düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak amacıyla dilenciliğe karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için hemşehrilerimizin duyarlılığı büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz sahada etkin şekilde çalışmalarına devam edecektir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE