Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a aykırılık ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçlarından toplam 10 ayrı dosyadan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 6 yıl hapis cezası bulunan İ.H.Ç. gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.