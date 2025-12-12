İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 29 ilde iki haftadır sürdürülen geniş çaplı narkotik operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu arzının engellendiğini belirtti. Operasyonlarda toplam 345 şüpheli yakalanırken, bunlardan 110'u tutuklandı. 59 şüpheli hakkında adli kontrol işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi ile toplam 6 bin 75 personelin katıldığı öğrenildi. Operasyonların analiz ve takip süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatlarını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle, küresel ve insanlık adına mücadelemiz kararlılıkla sürecek' ifadelerine yer vererek operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

