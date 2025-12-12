Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Sezgin Yıldırım ve tesis amirlerinin katılımıyla spor tesislerine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sportif etkinliklerin öncesi ve sonrasında uygulanacak güvenlik ile organizasyon tedbirleri, tesislere giriş-çıkış süreçlerinin düzenlenmesi, personelin vatandaşlara yönelik tutum ve davranış standartları gibi birçok başlık ele alındı.

İl Müdürü Kayhan, tesislerde hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi için tüm birimlerin görev ve sorumluluklarına titizlikle yaklaşması gerektiğini vurguladı. Spor faaliyetlerinin daha sağlıklı koşullarda yürütülmesi adına yapılması gereken çalışmalar üzerinde de duruldu.

Karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı önerilerin paylaşıldığı toplantı, verimli bir şekilde tamamlandı.

Kaynak : PERRE