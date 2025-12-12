Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İlimiz Merkez Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğretmeni Haşim Sucu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, merhum Sucu'nun eğitim camiasında sevilen ve saygı gören bir öğretmen olduğu vurgulanarak, öğrencilerine ve meslektaşlarına kattığı değerler için teşekkür edildi. Açıklamada, 'İlimiz eğitim camiasının değerli üyelerinden olan öğretmenimiz Haşim Sucu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

